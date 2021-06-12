Павлюченкова проиграла главный матч в карьере. Не день России в Париже

В финале «Ролан Гаррос» было жарко, но все закончилось не в нашу пользу.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины. Одиночный разряд

Финал

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 1:6, 6:2, 4:6

Сегодня вечером нас ждет старт футбольной сборной на Евро, но все-таки главное спортивное событие дня прошло в Париже. 29-летняя Анастасия Павлюченкова играла самый важный матч в своей карьере — финал «Ролан Гаррос». Никогда прежде россиянка не добиралась дальше четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». И вот наконец ей удалось сделать сразу два важнейших шага. Оставался один — и она в истории.

Из наших там всего трое: Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова. Только этим девушкам удавалось выигрывать «мэйджоры». И вот теперь в этом кругу избранных абсолютно реально могла оказаться Анастасия Павлюченкова.

Чешская сказка

У нее удивительная карьера. Просто наглядное пособие на тему, как никогда не сдаваться. Уроженка Самары пробивала теннисную стену 14 лет. Свой первый «Уимблдон» она сыграла еще в 2007-м. Проиграла в первом круге. После этого у нее был 51 турнир «Большого шлема». Более полусотни! Кто в нее верил? Да примерно никто. Как когда-то в Томаса Эдисона, который предпринял больше 1000 попыток изобрести лампочку. Но она продолжала ждать своего прорыва.

На том же «Ролан Гаррос» у Насти прежде получалось далеко не все. Был один четвертьфинал, но целых десять лет назад. Сколько с тех пор зажглось звездочек и сколько спортсменок завершили карьеру! Из полуфиналисток Парижа-2011 сейчас не играет уже никто. А Павлюченкова, несмотря на травмы и неудачи, продолжала гнуть свою линию.

Кто-то скажет, что ей просто повезло с этим финалом. Женский теннис сейчас — настоящая рулетка. Каждый турнир — сенсация. «Несеяные» девушки стабильно играют в финалах.

Отчасти это так. Ярко выраженных лидеров в WTA в данный момент нет. Но своего шанса, во-первых, нужно дождаться. А во-вторых, еще и реализовать его. Увы, но со вторым у Насти пока не срослось.

Барбора Крейчикова тоже прекрасно понимала, что у нее второй такой возможности может не быть. Она маэстро в парном разряде, но личный зачет — совершенно другая история. Барбора раньше на «мэйджорах» дальше четвертого круга не заглядывала, а тут — сразу финал. Когда все так хорошо идет — нужно брать от этого мира по полной. Терять ей было нечего. Она уже и так превзошла все прогнозы, так что могла выходить на корт Филиппа Шатрие и просто получать удовольствие от одного только самого присутствия в матче. Без какого-либо давления. Крейчикова говорила накануне финала, что именно в этом и заключается ее план на игру.

И все началось именно по ее сценарию. Чешка отдала гейм, но потом взяла шесть подряд. Не все зрители успели рассесться на трибунах, а первый сет был закончен. 1:6. Интересно, что Павлюченкова ответила зеркальной партией — 6:2.

Самое обидное поражение в жизни Павлюченковой

При этом в конце второго сета произошел эпизод, который, вероятно, напрямую повлиял на исход финала. Россиянка попросила медицинский тайм-аут. Судя по всему, у Анастасии возникли проблемы с приводящей мышцей бедра. Она не хромала и не корчила гримасы боли, но было заметно, что Павлюченкова старается как можно скорее заканчивать розыгрыши, избегая долгой перестрелки. По сути, рисковала. И это себя не оправдало.

Во многом и из-за того, что сама Крейчикова отыграла ключевой сет очень чисто. Ошибок с ее стороны было в разы меньше, чем в полуфинале. Она действовала разнообразнее, сделала два брейка и с четвертой попытки все-таки реализовала матчбол.

Для чешки это главная победа в жизни. Для Павлюченковой — самое обидное поражение в карьере. Будут ли у нее еще такие шансы, сказать сложно. Но в чем можно быть точно уверенным, так это в том, что Анастасия так просто не сдастся. Кто знает, может быть, этот финал станет не высшей точкой в карьере россиянки, а трамплином к чему-то большему.