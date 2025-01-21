Павлюченкова доставила много проблем Соболенко. Но дальше в одиночных турнирах в Мельбурне без россиян

Белоруска Арина Соболенко выбила и самую молодую, и самую опытную из наших теннисисток.

Открытый чемпионат Австралии

Четвертьфинал. Женщины

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — 6:2, 2:6, 6:3.

В последние годы на турнирах «Большого шлема» российским болельщикам больше радости доставляли мужчины, но сейчас ситуация стала меняться. До второй недели Открытого чемпионата Австралии не добрался никто из парней. У девушек же хорошо себя проявило и новое поколение в лице Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, да и опытные спортсменки еще свои амбиции не оставили. Самая возрастная наша теннисистка Анастасия Павлюченкова в итоге добралась дальше всех — до четвертьфинала, где дала мощный отпор первой ракетке мира Арине Соболенко.

Первый четвертьфинал Мельбурна в карьере

Удивительно, но опытная Павлюченкова, которая уже 20 лет выступает в туре, сыграла против нынешней первой ракетки меньше матчей, чем 17-летняя Мирра Андреева. У Анастасии личных встреч с Ариной Соболенко было всего три (у Андреевой сейчас уже шесть). При этом счет был в пользу россиянки. Павлюченкова выиграла на турнире в Торонто в 2019 году, затем на «тысячнике» в Мадриде в 2021-м белоруска легко разобралась с соперницей, но в этом же сезоне на «Ролан Гаррос» Анастасия удивила всех, добравшись до финала, пройдя Соболенко в третьем круге.

Естественно, фаворитом четвертой встречи была первая ракетка мира и действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне Арина пронеслась к четвертьфиналу, не отдав соперницам ни одной партии. Лишь раз за восемь сетов дело дошло до тай-брейка — неудобства доставила датчанка Клара Таусон. Но перед четвертьфиналом Соболенко размялась в матче с Миррой Андреевой — 6:1, 6:2.

Павлюченкова суммарно провела на кортах Мельбурна на два часа больше. Однако стадию четвертого круга тоже прошла без особых проблем, повесив «баранку» хорватке Донне Векич 7:6 (7:0), 6:0. В преддверии встречи с Соболенко Анастасия понимала, на кого делаются все ставки, но была настроена дать бой. «Она очень мощная и высокая, у нее такая подача!.. Она отлично и сильно бьет по мячу. Немногие девушки так могут. Но я тоже сильно бью. Так что посмотрим. Сконцентрируюсь на следующем матче, но, конечно, она первая ракетка мира, тут нечего сказать», — говорила россиянка на пресс-конференции.

За двадцать лет в туре Павлюченкова ни разу не доходила в Мельбурне до этой стадии. Задача-минимум была для нее выполнена, поэтому можно было сильно не переживать за свой результат. На матч Анастасия выходила внешне расслабленной, впрочем, как и ее соперница.

Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters

Упущенное преимущество Павлюченковой

Первые три гейма прошли стремительно. У обеих теннисисток полетела первая подача, не затягивая розыгрыши. Однако первой дрогнула россиянка. Павлюченкова совершила двойную ошибку, в которой белоруска увидела возможности для брейка и включилась. Арина красивым укороченным, зацепившим боковую линию, заработала двойной брейк-пойнт, а затем с помощью агрессивного приема его тут же реализовала. Тут же показали статистику: в 88% случаев, когда Соболенко делает ранний брейк, она выигрывает партию.

Однако сделать это белоруске было не так просто, несмотря на счет в стартовом сете (6:2). Павлюченкова смотрелась абсолютно не хуже своего оппонента. Это отражает и статистика партии. Да, Арина сделала чуть больше виннерсов, на одну невынужденную ошибку меньше, но в целом показатели примерно равные. Анастасии не хватило хладнокровия и надежности в решающие моменты. Отсюда и два проигранных гейма на своей подаче. На приеме россиянка выгрызала очки, но отыграться не получилось.

Во втором сете Павлюченкова сразу стала ставить белоруску в неудобное положение. В первом гейме россиянке не хватило миллиметра, чтобы зацепить заднюю линию и добраться до своего дебютного брейк-пойнта, зато это удалось сделать в третьем. Причем Соболенко упустила свою подачу, ведя со счетом 40:0. Но потом Арина начала чересчур много ошибаться, что позволило Анастасии перевернуть гейм в свою пользу, закрыв его идеальным ударом по линии.

В этом сете удары россиянки стали мощнее, а игра умнее. Конечно, добавлял очков в ее копилку брак в действиях Соболенко, чьи мячи часто упирались в сетку или срывались в аут. Но это было в первую очередь результатом жестких атак Павлюченковой. Под занавес партии Арина вроде стала поднимать голову и взяла один гейм на подаче соперницы, но россиянку это не остановило.

Арина Соболенко. Фото Reuters

На старте третьей партии игровое преимущество по-прежнему было у нашей теннисистки. Она дважды выходила вперед с брейком. Вот только оба раза подтвердить их на своей подаче ей не удалось. До счета 2:2 девушки добрались чисто на взаимных ошибках. Первой собралась белоруска. Ее первая подача полетела, за счет которой она взяла гейм под ноль. А вот Павлюченкова этот важный элемент игры стала терять.

При счете 4:3 первая подача россиянки сильно засбоила, а вторая не стала проблемой для Соболенко. Белоруска взяла гейм в подарок от соперницы, а затем подала на матч.

Эта победа стала для Арины 19-й подряд на Открытом чемпионате Австралии. В ХХI веке такого результата в Мельбурне нет ни у кого. В предстоящем полуфинале она встретится с испанкой Паолой Бадосой. Болельщикам же российских теннисистов пора переключаться на женский парный теннис, где у нас еще остались свои представители.