Шелтон совершил подвиг на US Open благодаря помощи дочери Родмана. Она — олимпийская чемпионка по футболу

Двукратного полуфиналиста Открытого чемпионата США по теннису окрыляют отношения со звездной девушкой.

Бен Шелтон второй раз в карьере вышел в полуфинал US Open. В четвертьфинале американец остановил действующего чемпиона Карлоса Алькараса — 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7). Упорнейший матч продолжался 4 часа 28 минут и закончился в 3.33 ночи по местному времени — это самое позднее завершение встречи в истории турнира. Все это время в ложе Шелтона оставалась его девушка Тринити Родман — олимпийская чемпионка в составе сборной США по футболу и дочь легендарного баскетболиста.

US Open. Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Бен Шелтон (США, 8) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7)

Дождалась ночной победы и повторила жест Шелтона

Три года назад Бен уже выходил в полуфинал US Open, а в прошлом году пробивался в топ-4 Открытого чемпионата Австралии. Но нынешний успех 23-летнего американца — особенный, ведь он огорчил действующего чемпиона Карлоса Алькараса. Для восьмого сеяного это первая победа над соперником из первой тройки мирового рейтинга и одновременно финал 18-матчевой победной серии испанца на турнирах «Большого шлема». В пятницу, 11 сентября, Бен сыграет за выход в финал с соотечественником Фрэнсисом Тиафо. В другой полуфинальной паре встретятся Александр Зверев из Германии и россиянин Карен Хачанов.

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Футболистка Тринити Родман на этом US Open уже не раз появлялась в ложе Шелтона. Во втором круге против Хуберта Хуркача она пришла в черной футболке с надписью: I love my boyfriend («Я люблю моего парня»). В четвертьфинале с Алькарасом 24-летняя девушка оставалась на трибуне до самого конца. После победы она повторила жест Бена с телефонной трубкой, а затем выложила решающий момент в соцсетях с подписью: My world («Мой мир»).

После матча Шелтон поблагодарил друга и сестру за то, что они не ушли со стадиона глубокой ночью, но почему-то не упомянул Родман. Камера тут же показала ее реакцию. «А как же я?» — сказала Тринити с улыбкой. Впрочем, это все связано исключительно с усталостью Бена — его роман с дочерью Денниса Родмана сейчас находится на пике. Поддержка теннисиста со стороны подруги не ограничивается турниром в Нью-Йорке. В августе Родман прилетела к Шелтону в Монреаль, где он выступал на канадском «мастерсе». После его победы Тринити написала в соцсетях: «Стремление, самоотдача и верность делу. Снова чемпион Канады! Отмечай каждую победу, малыш. Я люблю тебя».

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Первое сообщение отправила Тринити

О романе звездных спортсменов стало известно в марте 2025 года. Шелтон опубликовал подборку фотографий, среди которых был снимок из лифта, где Родман целует его в щеку. Через несколько дней совместный кадр появился и в аккаунте самой футболистки. Инициатором знакомства стала Тринити. «Я написала: «Ты крут», поставила огненный эмодзи. И все. Он ответил минут через десять, так что я выиграла», — рассказала Родман в подкасте Not Gonna Lie with Kylie Kelce. Через неделю или две молодые люди впервые встретились лично.

Первые дни общения быстро перешли в совместные выходные. «Я полностью доверилась этому парню, хотя мы еще даже не встречались, и разрешила ему остаться у меня на несколько дней. Это безумие, но все получилось», — вспоминала Родман в том же подкасте, отметив, что поддерживать роман физически непросто. Дело в том, что спортсмены живут в разных календарях: Шелтон почти весь сезон проводит в разъездах на турниры в разных частях света. А Родман выступает в чемпионате NWSL и за сборную США.

«У отношений на расстоянии есть свои сложности, но они того стоят. Мы к этому привыкли — особенно я, постоянно находясь в разъездах», — сказал Шелтон в интервью Town & Country летом 2025 года.

До знакомства друг с другом у обоих были публичные отношения со спортсменами. Девушкой Шелтона в 2023 году называли американскую многоборку Анну Холл, но точную дату их расставания они публично не объявляли. Родман в мае 2024 года подтвердила отношения с игроком в американский футбол Тринити Бенсоном, опубликовав совместные фотографии. Но к марту 2025-го она уже встречалась с Шелтоном.

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Олимпийская чемпионка, которую воспитала мать

Родман известна в США независимо от фамилии отца и отношений с теннисистом. В 18 лет ее выбрал под вторым номером на драфте NWSL «Вашингтон Спирит». В дебютном сезоне Тринити получила награду лучшему новичку лиги и помогла «Спирит» впервые выиграть чемпионат. В финале именно ее передача привела к победному голу Келли О'Хары. В 2024 году Родман стала олимпийской чемпионкой: на Играх в Париже она забила три мяча и сделала одну результативную передачу. Сейчас у нее 57 матчей и 13 голов за национальную команду. В январе 2026-го девушка продлила контракт с «Вашингтоном» до 2028 года.

Тринити — дочь пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана и его бывшей супруги Мишель Мойер. Великий скандалист и его жена официально развелись в 2012 году, поставив точку в 13-летних токсичных отношениях. После тяжелого бракоразводного процесса детей — сына Ди-Джея и дочь Тринити — в основном растила мать. Сама Тринити неоднократно подчеркивала, что именно Мишель является главным человеком в ее жизни. «Мама была моей опорой во всем. Она мой лучший друг и моя скала. Она очень сильная женщина и мой пример», — говорила футболистка в интервью The Guardian.

Отношения с отцом Тринити описывает совсем иначе. В подкасте Call Her Daddy в 2024 году она рассказала, что после развода родителей Деннис редко виделся с детьми. По словам Родман, семья тогда переживала тяжелый финансовый период: Мойер вместе с Тринити и ее старшим братом некоторое время жила в автомобиле Ford Expedition, затем — в мотеле. «Он не отец. Может быть, по крови, но больше никак», — заявила спортсменка в подкасте Call Her Daddy.

При этом Тринити объясняла, что все равно отвечает на звонки Денниса: ей важно не винить себя, если со знаменитым родителем что-то случится. Близкими их отношения она не считает. В спортивной карьере Родман давно вышла из роли «дочери Денниса Родмана». У нее чемпионство NWSL, олимпийское золото и десятки матчей за сборную США. На нынешнем US Open она находится в Нью-Йорке уже как самостоятельный взрослый человек и девушка, поддерживающая Шелтона перед его попыткой впервые выйти в финал турнира «Большого шлема».