Звонаревой не удалось выйти во второй круг US Open

Россиянка Вера Звонарева потерпела поражение в первом круге US Open. В двух сетах она уступила Лейле Фернандес из Канады.

Во второй круг турнира вышли американки София Кенин и Мэдисон Кис, француженка Ализе Корне.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Лейла Фернандес (Канада) — Вера Звонарева (Россия) — 6:4, 7:5

Мэдисон Кис (США, 7) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:1, 6:1

Ализе Корне (Франция) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 1:6, 6:0

София Кенин (США, 2) — Янина Викмайер (Бельгия) — 6:2, 6:2