Звонаревой не удалось выйти во второй круг US Open
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Россиянка Вера Звонарева потерпела поражение в первом круге US Open. В двух сетах она уступила Лейле Фернандес из Канады.
Во второй круг турнира вышли американки София Кенин и Мэдисон Кис, француженка Ализе Корне.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Лейла Фернандес (Канада) — Вера Звонарева (Россия) — 6:4, 7:5
Мэдисон Кис (США, 7) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:1, 6:1
Ализе Корне (Франция) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 1:6, 6:0
София Кенин (США, 2) — Янина Викмайер (Бельгия) — 6:2, 6:2