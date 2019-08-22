Звонарева снялась с US Open
20:20
Россиянка Вера Звонарева снялась с турнира «Большого шлема» US Open. Причиной такого решения стала травма левого запястья.
Также от участия в турнире отказалась представительница Словакии Анна Шмидлова. Она продолжает восстанавливаться после травмы колена.
Vera Zvonareva (left wrist injury), and Anna Karolina Schmiedlova (left knee injury), have withdrawn from the #USOpen to be replaced by Lucky Losers.— Tennis Panorama News (@TennisNewsTPN) August 22, 2019
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