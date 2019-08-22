Звонарева снялась с US Open

Россиянка Вера Звонарева снялась с турнира «Большого шлема» US Open. Причиной такого решения стала травма левого запястья.

Также от участия в турнире отказалась представительница Словакии Анна Шмидлова. Она продолжает восстанавливаться после травмы колена.