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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Звонарева снялась с US Open

20:20
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Россиянка Вера Звонарева снялась с турнира «Большого шлема» US Open. Причиной такого решения стала травма левого запястья.

Также от участия в турнире отказалась представительница Словакии Анна Шмидлова. Она продолжает восстанавливаться после травмы колена.

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