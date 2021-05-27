Звонарева проиграла в финале квалификации Roland Garros, ведя по ходу матча со счетом 6:2, 5:1

Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла Анне-Каролине Шмидловой из Словакии в финале квалификации Roland Garros — 6:2, 5:7, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. По ходу игры Звонарева вела со счетом 6:2, 5:1, но проиграла 6 геймов подряд и уступила во втором сете. В третьем сете россиянка выигрывала со счетом 3:1, проиграла сопернице 5 геймов подряд и упустила победу.

Шмидлова отобралась в финальную сетку Roland Garros, Звонарева вылетела с турнира.

Основная сетка Roland Garros стартует 30 мая, турнир продлится до 13 июня.