Звонарева проиграла Рыбакиной и вылетела с Australian Open

Россиянка Вера Звонарева не смогла преодолеть барьер первого круга Australian Open. 36-летняя теннисистка уступила 17-й «сеяной» Елене Рыбакиной из Казахстана.

В другой встрече седьмой номер «посева» белоруска Арина Соболенко взяла верх над Викторией Кузьмовой из Словакии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Виктория Кузьмова (Словакия) — 6:0, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Вера Звонарева (Россия) — 4:6, 6:4, 6:4