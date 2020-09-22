Звонарева обыграла Вихлянцеву в четвертьфинале квалификации Roland Garros

Россиянка Валерия Савиных не смогла пробиться в основную сетку Roland Garros. В матче 1/4 финала она уступила чешке Терезе Мартинцовой — 3:6, 5:7.

Матч длился 1 час 25 минут.

Ранее в четвертьфинале квалификации Марина Мельникова также уступила Франческе Ди Лоренцо, а другая представительница России Камилла Рахимова прошла в следующую стадию.

Еще в одном матче встретились две россиянки — Наталья Вихлянцева и Вера Звонарева. Игра длилась ровно час и завершилась победой Звонаревой — 6:1, 6:2.