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Сегодня, 18:09

Звонарева и Зигемунд вышли в третий круг Уимблдона после отказа Азаренко и Хаддад Майи

Руслан Минаев
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Вера Звонарева (Россия) и Лаура Зигемунд (Германия) вышли в третий круг парного Уимблдона из-за неявки дуэта Виктория Азаренко (Белоруссия)/Беатрис Хаддад Майа (Бразилия).

Ранее бразильянка из-за травмы бедра снялась с матча против Елены Рыбакиной (Казахстан) в четвертом круге Уимблдона.

За выход в четвертьфинал турнира Звонарева и Зигемунд встретятся с американками Коко Гауфф и Джессикой Пегулой.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Вера Звонарева
Виктория Азаренко
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