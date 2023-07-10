Звонарева и Зигемунд вышли в третий круг Уимблдона после отказа Азаренко и Хаддад Майи

Вера Звонарева (Россия) и Лаура Зигемунд (Германия) вышли в третий круг парного Уимблдона из-за неявки дуэта Виктория Азаренко (Белоруссия)/Беатрис Хаддад Майа (Бразилия).

Ранее бразильянка из-за травмы бедра снялась с матча против Елены Рыбакиной (Казахстан) в четвертом круге Уимблдона.

За выход в четвертьфинал турнира Звонарева и Зигемунд встретятся с американками Коко Гауфф и Джессикой Пегулой.