Звонарева и Зигемунд выиграли US Open в парном разряде
20:38
Немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарева выиграли US Open в парном разряде. В финальном матче дуэт взял верх над американкой Николь Меличар и китаянкой Сюй Ифань, «посеянными» под номером 3.
Для Звонаревой это третья победа на турнире «Большого шлема» в паре. В 2006 году она выиграла US Open в паре с Натали Деши, а в 2012-м — Australian Open в паре со Светланой Кузнецовой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Финал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Николь Меличар/Сюй Ифань (США/Китай, 3) — 6:4, 6:4
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/usopen/2020/12/1/