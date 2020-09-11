Звонарева и Зигемунд выиграли US Open в парном разряде

Немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарева выиграли US Open в парном разряде. В финальном матче дуэт взял верх над американкой Николь Меличар и китаянкой Сюй Ифань, «посеянными» под номером 3.

Для Звонаревой это третья победа на турнире «Большого шлема» в паре. В 2006 году она выиграла US Open в паре с Натали Деши, а в 2012-м — Australian Open в паре со Светланой Кузнецовой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Николь Меличар/Сюй Ифань (США/Китай, 3) — 6:4, 6:4