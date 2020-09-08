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Звонарева и Зигемунд обыграли Блинкову и Кудерметову и вышли в финал US Open

22:02
Вера Звонарева. Фото AFP
Вера Звонарева. Фото AFP
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Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарева пробились в финал US Open в женском парном разряде. В полуфинале они победили российскую пару Анна Блинкова/Вероника Кудерметова (5:7, 6:3, 7:5).

Матч продолжался два часа и 37 минут. Во втором полуфинале сыграют Азиа Мухаммед (США) Тэйлор Таунсенд (США)  — Николь Меличар (США) Сюй Ифань (Китай)

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Анна Блинкова/Вероника Кудерметова (Россия) — 5:7, 6:3, 7:5

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