Звонарева и Зигемунд обыграли Блинкову и Кудерметову и вышли в финал US Open
22:02
Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарева пробились в финал US Open в женском парном разряде. В полуфинале они победили российскую пару Анна Блинкова/Вероника Кудерметова (5:7, 6:3, 7:5).
Матч продолжался два часа и 37 минут. Во втором полуфинале сыграют Азиа Мухаммед (США) Тэйлор Таунсенд (США) — Николь Меличар (США) Сюй Ифань (Китай)
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Полуфинал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Анна Блинкова/Вероника Кудерметова (Россия) — 5:7, 6:3, 7:5