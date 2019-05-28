Немец Александр Зверев вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции, обыграв австралийца Джона Миллмана – 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность матча составила 4 часа 11 минут.
Следующим соперником немца станет шведский теннисист Микаэль Имер.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 5) - Джон Миллмэн (Австралия) - 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3
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