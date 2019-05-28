16:38 | Теннис — "Большой шлем"

Зверев вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции

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Немец Александр Зверев вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции, обыграв австралийца Джона Миллмана – 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность матча составила 4 часа 11 минут.

Следующим соперником немца станет шведский теннисист Микаэль Имер.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Александр Зверев (Германия, 5) - Джон Миллмэн (Австралия) - 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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