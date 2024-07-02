Зверев вышел во второй круг Уимблдона
Немецкий теннисист Александр Зверев в первом круге Уимблдона обыграл испанца Роберто Карбальес Баэну со счетом 6:3, 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 54 минут. На счету 27-летнего немца 18 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге Зверев встретится с победителем матча Генри Сирл (Великобритания, WC) — Маркос Гирон (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 6:4, 6:2
Бен Шелтон (США, 14) — Маттиа Беллуччи (Италия, Q) — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4
Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Констан Лестьенн (Франция) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2
Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — Джеймс Дакуорт (Австралия, LL) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)
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