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Сегодня, 18:45

Зверев вышел во второй круг Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев в первом круге Уимблдона обыграл испанца Роберто Карбальес Баэну со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 54 минут. На счету 27-летнего немца 18 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге Зверев встретится с победителем матча Генри Сирл (Великобритания, WC) — Маркос Гирон (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 6:4, 6:2

Бен Шелтон (США, 14) — Маттиа Беллуччи (Италия, Q) — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Констан Лестьенн (Франция) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — Джеймс Дакуорт (Австралия, LL) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Уимблдон
Александр Зверев (теннис)
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