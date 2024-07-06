Зверев вышел в четвертый круг Уимблдона

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл британца Кэмерона Норри в третьем круге Уимблдона — 6:4, 6:4, 7:6 (17:15).

Игра продолжалась 2 часа 30 минут.

Зверев сделал 15 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Норри 10 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Зверев сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 13) — Алехандро Табило (Чили, 24).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 6:4, 7:6 (17:15)