Зверев вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Брэндона Накашима в третьем круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 48 минут и завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:5).

Третья ракетка мира 18 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету — 8 эйсов, пять двойных и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвертом круге турнира Зверев сыграет с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом, который ранее обыграл Джона Изнера (6:4, 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:3).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Брэндон Накашима (США) — 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:5)

Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) — Джон Изнер (США, 23) — 6:4, 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:3