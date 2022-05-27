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Сегодня, 22:09

Зверев вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Александр Зверев.
Фото AFP

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Брэндона Накашима в третьем круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 48 минут и завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:5).

Третья ракетка мира 18 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету — 8 эйсов, пять двойных и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвертом круге турнира Зверев сыграет с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом, который ранее обыграл Джона Изнера (6:4, 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:3).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Брэндон Накашима (США) — 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:5)

Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) — Джон Изнер (США, 23) — 6:4, 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

Теннис
Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
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