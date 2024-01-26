Зверев выиграл первый сет у Медведева в полуфинале Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл первый сет против россиянина Даниила Медведева в полуфинале Australian Open — 7:5. Период длился 59 минут.

У Медведева в этом сете 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта из пяти. У Зверева 3 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-поинта и трех.

Ранее в финал вышел итальянец Янник Синнер, победив Новака Джоковича.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.