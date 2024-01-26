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Сегодня, 12:46

Зверев выиграл первый сет у Медведева в полуфинале Australian Open

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл первый сет против россиянина Даниила Медведева в полуфинале Australian Open — 7:5. Период длился 59 минут.

У Медведева в этом сете 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта из пяти. У Зверева 3 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-поинта и трех.

Ранее в финал вышел итальянец Янник Синнер, победив Новака Джоковича.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Даниил Медведев&nbsp;&mdash; Александр Зверев. Медведев против Зверева в полуфинале Australian Open. Онлайн-трансляция матча

Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Новак Джокович
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