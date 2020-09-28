Зверев, Вавринка и Шварцман пробились во второй раунд Roland Garros
Стартовали матчи первого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Швейцарец Стэн Вавринка победил британца Энди Маррея (6:1, 6:3, 6:2). Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в поединке с австрийцем Деннисом Новаком (7:5, 6:2, 6:4).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 6) — Деннис Новак (Австрия) — 7:5, 6:2, 6:4
Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:4, 7:6 (7:1), 2:6, 1:6, 14:12
Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:0, 6:1, 6:3
Стэн Вавринка (Швейцария, 16) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:1, 6:3, 6:2
Бенуа Пэр (Франция, 23) — Квон Сун Ву (Корея) — 7:5, 6:4, 6:4