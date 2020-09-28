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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Зверев, Вавринка и Шварцман пробились во второй раунд Roland Garros

00:28
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Стартовали матчи первого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Швейцарец Стэн Вавринка победил британца Энди Маррея (6:1, 6:3, 6:2). Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в поединке с австрийцем Деннисом Новаком (7:5, 6:2, 6:4).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Деннис Новак (Австрия) — 7:5, 6:2, 6:4

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:4, 7:6 (7:1), 2:6, 1:6, 14:12

Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:0, 6:1, 6:3

Стэн Вавринка (Швейцария, 16) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:1, 6:3, 6:2

Бенуа Пэр (Франция, 23) — Квон Сун Ву (Корея) — 7:5, 6:4, 6:4

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