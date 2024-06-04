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Сегодня, 02:41

Зверев в пяти сетах обыграл Руне и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев в 1/8 финала «Ролан Гаррос» обыграл норвежца Хольгера Руне со счетом 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.

Встреча продолжалась 4 часа 15 минут. На счету 27-летнего немца 16 эйсов, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 23.

В четвертьфинале Зверев встретится с Алексом Де Минаур из Австралии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13) — 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2

Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Хольгер Руне
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