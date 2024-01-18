Зверев в пяти сетах обыграл 163-ю ракетку мира и вышел в третий круг Australian Open
Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге Australian Open обыграл словака Лукаша Клейна со счетом 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:7).
Встреча продолжалась 4 часа 37 минут. На счету 26-летнего немца 21 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
В третьем круге турнира Зверев встретится с американцем Алексом Микельсеном.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 6) — Лукаш Клейн (Словакия, Q) — 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:7)
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