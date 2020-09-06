Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Зверев уверенно победил Давидовича и пробился в четвертьфинал US Open

21:53
Теги:

В матче 18 финала US Open в мужском одиночном разряде немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Алехандро Давидовича (6:2, 6:2, 6:1).

В 1/4 финала Зверев сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) — Джордан Томпсон (Австралия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 5) — Алехандро Давидович (Испания) — 6:2, 6:2, 6:1

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир