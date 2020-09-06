Зверев уверенно победил Давидовича и пробился в четвертьфинал US Open
21:53
В матче 18 финала US Open в мужском одиночном разряде немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Алехандро Давидовича (6:2, 6:2, 6:1).
В 1/4 финала Зверев сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) — Джордан Томпсон (Австралия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Александр Зверев (Германия, 5) — Алехандро Давидович (Испания) — 6:2, 6:2, 6:1