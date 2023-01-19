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Сегодня, 11:42

Зверев уступил 107-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Зверев.
Фото Global Look Press

Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге Australian Open уступил американцу Майклу Ммо со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 3 часа 28 минут. На счету немца 13 эйсов, 11 ошибок на второй подаче, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 10. У американца, который прошел во второй круг как лаки-лузер, 13 подач навылет, 7 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнта из 14.

В третьем круге Ммо встретится с американцем Джеффри Джоном Вольфом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Майкл Ммо (США, LL) — Александр Зверев (Германия, 12) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:3, 6:2

Алексей Попырин (Австралия, WC) — Тэйлор Фритц (США, 8) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:2

Григор Димитров (Болгария, 27) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:2, 6:0

Australian Open
Александр Зверев (теннис)
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