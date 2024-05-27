Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:28

Зверев стал третьим теннисистом, которому удалось победить Надаля на «Ролан Гаррос»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Четвертая ракетка мира Александр Зверев стал третьим теннисистом, которому удалось победить Рафаэля Надаля в матче «Ролан Гаррос».

В понедельник, 27 мая, немецкий спортсмен обыграл испанца в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

37-летний Надаль потерпел четвертое поражение на грунтовом турнире «Большого шлема». Ранее теннисист дважды проигрывал на «Ролан Гаррос» сербу Новаку Джоковичу (2015, 2021) и представителю Швеции Робину Содерлингу (2009).

Во втором круге «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция).

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
«Зенит» стал 10-кратным чемпионом России
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Захарова ответила на слова президента Эстонии о намерении поставить РФ на колени
Слишкович встретился с новым главным тренером и может уйти, Бабич хочет остаться, а Джикия поставил оценку сезону. Что происходит в «Спартаке» после окончания РПЛ
Друг сдавшегося на танке в российский плен бойца ВСУ объяснил поступок мужчины
Столтенберг: НАТО пытается избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 27 мая: Кепфер — Медведев, Надаль проиграл Звереву и другие
Калинская победила Бюрель из Франции в матче первого круга «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, женщины, расписание и результаты 27 мая: Самсонова и Потапова победили, Свентек обыграла Жанжан и другие
Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Надаль проиграл Звереву, Хачанов победил, Карацев вылетел. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Надаль потерпел поражение от Зверева в первом круге «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 27 мая: Кепфер — Медведев, Надаль проиграл Звереву и другие

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости