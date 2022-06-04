Зверев о травме в полуфинале «Ролан Гаррос» против Надаля: «Похоже, я порвал несколько боковых связок»

Зверев рассказал о подробностях своей травмы в полуфинале «Ролан Гаррос» против Надаля

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля.

«Всем привет, сейчас я возвращаюсь домой. Судя по первым медицинским обследованиям, похоже, что я порвал несколько боковых связок правой ноги. В понедельник мне предстоит отправиться в Германию, чтобы пройти более тщательное обследование и определить вариант, при котором я смогу восстановиться от травмы как можно лучше и быстрее», — написал у себя в соцсетях Зверев.

Зверев получил травму во втором сете матча против Надаля. Немец покинул корт в инвалидной коляске.

В финале «Ролан Гаррос» сыграют Рафаэль Надаль и Каспер Рууд. Матч состоится завтра, 5 июня, начало — в 16.00 (мск).