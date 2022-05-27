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27 мая, 23:43

Зверев прокомментировал победу над Накашимой в третьем круге «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над американцем Брэндоном Накашимой в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Думаю, сегодня я повысил свой уровень. Мне больше понравился этот матч, чем игра второго круга. Я не потерял во встрече с Накашимой слишком много волос, так что мне еще рано стареть», — приводит слова Зверева ATP.

Зверев обыграл Накашима со счетом 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:5). В четвертом круге «Ролан Гаррос» теннисист сыграет с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом.

Для Зверева это 10-й подряд выход во вторую неделю «Больших шлемов».

Источник: https://www.atptour.com/en/news/zverev-nakashima-roland-garros-2022-r3
Теннис
Александр Зверев (теннис)
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