Зверев проиграл в первом круге Уимблдона

Немец Александр Зверев проиграл в первом круге в Уимблдоне. В матче первого раунда он уступил чеху Иржи Веселы - 6:4, 3:6, 2:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа 31 минуту.

Также стали известны другие результаты игрового дня.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Иржи Веселы (Чехия, Q) - Александр Зверев (Германия, 6) - 4:6, 6:3, 6:2, 7:5

Гвидо Пелья (Аргентина, 26) - Мариуш Копил (Румыния) - 7:6(13:11), 5:7, 6:3, 6:4

Фернандо Вердаско (Испания) - Камиль Майхшак (Польша, Q) - 6:4, 6:4, 6:4