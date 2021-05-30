Зверев победил Отте в первом круге Roland Garros

Немецкий теннисист Александр Зверев победил своего соотечественника Оскара Отте (3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:0) в матче первого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 52 минуты. В следующем раунде соперником Зверева станет победитель пары Роман Сафиуллин (Россия) — Карлос Табернер (Испания)

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Оскар Отте (Германия, Q) — 3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:0