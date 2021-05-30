Зверев победил Отте в первом круге Roland Garros
22:10
Немецкий теннисист Александр Зверев победил своего соотечественника Оскара Отте (3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:0) в матче первого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 52 минуты. В следующем раунде соперником Зверева станет победитель пары Роман Сафиуллин (Россия) — Карлос Табернер (Испания)
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 6) — Оскар Отте (Германия, Q) — 3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:0
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