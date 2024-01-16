Зверев победил Кепфера в первом круге Australian Open-2024

Немецкий теннисист Александр Зверев в четырех сетах обыграл соотечественника Доминика Кепфера в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 15 минут. Зверев 18 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Кепфера 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 9.

Следующим соперником 26-летнего немца будет Лукаш Клейн из Словакии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Доминик Кепфер (Германия) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 6:3