Зверев победил Алькараса и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Теннисист из Германии Александр Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале он победил испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7). Игра продолжалась 3 часа 21 минуту.

На счету Зверева 7 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. У Алькараса 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде Зверев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 6) — 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7)