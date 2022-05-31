Зверев победил Алькараса и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Теннисист из Германии Александр Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».
В четвертьфинале он победил испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7). Игра продолжалась 3 часа 21 минуту.
На счету Зверева 7 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. У Алькараса 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.
В следующем раунде Зверев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 6) — 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7)
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