Зверев очень рад успехам Рублева

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от встречи с россиянином Андреем Рублевым в 1/8 финала Australian Open.

— Он потрясающе начал сезон, выиграл два титула, вышел в четвертый круг, одолев сильных соперников, — приводит слова Зверева пресс-служба турнира. — Меня это очень радует, потому что мы дружим с десяти лет. У него невероятно мощные удары, он может пробить навылет из любой позиции. Также он отлично поработал над подачей.