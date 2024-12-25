Зверев: «Было обидно получить травму на Уимблдоне — я впервые почувствовал, что могу чего-то добиться на траве»

Вторая ракетка мира Александр Зверев подвел итоги своих выступлений в прошедшем сезоне.

«Я провел очень стабильный сезон, за исключением каких-то турниров, где у меня были реальные физические проблемы. Я был в одном сете от победы на «Ролан Гаррос». Все еще считаю, что в этом году я показал свой лучший теннис на Уимблдоне. Это случилось впервые в карьере. Я никогда так хорошо не играл на траве, как до травмы (колена в матче с Тэйлором Фритцем). Было очень, очень обидно, потому что я впервые почувствовал, что могу чего-то добиться на траве. Я выиграл два «мастерса», играл в больших финалах, но главное, что я по-прежнему мечтаю о большем», — приводит слова Зверева Tennis Magazin.

В 2024 году теннисист выиграл «мастерсы» в Риме и Париже. В финале «Роллан Гаррос» немец уступил Алькарасу со счетом 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6. На данный момент Зверев занимает второе место в мировом рейтинге ATP.