Зверев обыграл Тиафо во втором круге US Open. Немец снова провел пятисетовый матч

Немец Александр Зверев во втором круге US Open обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 3 часа и 12 минут. На счету Александра 22 эйса, тогда как у соперника 6 подач навылет. У Зверева также 11 двойных ошибок при 2 у Тиафо.

Для немца это уже второй пятисетовый поединок на турнире.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3