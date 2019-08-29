Зверев обыграл Тиафо во втором круге US Open. Немец снова провел пятисетовый матч
22:40
Немец Александр Зверев во втором круге US Open обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 3 часа и 12 минут. На счету Александра 22 эйса, тогда как у соперника 6 подач навылет. У Зверева также 11 двойных ошибок при 2 у Тиафо.
Для немца это уже второй пятисетовый поединок на турнире.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 6) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3
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