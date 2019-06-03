Зверев обыграл Фоньини и стал четвертьфиналистом Roland Garros

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в следующий раунд Открытого чемпионата Франции, обыграв в четырех сетах итальянца Фабио Фоньини – 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 58 минут.

Пятый сеяный соревнований Зверев в четвертьфинале Roland Garros сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 5) – Фабио Фоньини (Италия, 9) – 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:5)