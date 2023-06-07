Зверев обыграл Этчеверри и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Немецкий теннисист Александр Зверев переиграл Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.
Игра продолжалась 3 часа 25 минут.
Зверев сделал 7 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету аргентинца 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
В полуфинале Зверев сыграет с победителем пары Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 4).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4
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