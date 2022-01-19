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Сегодня, 19:51

Зверев: «Нас не тестируют на Australian Open и разрешают делать что хотим»

Анна Горшкова
Корреспондент

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал, как на Australian Open следят за эпидемиологической ситуацией.

«Нам разрешают ходить куда-то есть, разрешают делать что хотим, поэтому естественно, что больше людей заражается ковидом, — цитирует теннисиста Reuters. — Я думаю, довольно многие с ним приехали. Думаю, сейчас он у довольно многих игроков. Нас не тестируют, а если бы нас тестировали, то, наверное, было бы больше положительных результатов, чем сейчас».

Сообщается, что игроки должны ежедневно самостоятельно делать экспресс-тесты на антигены, а на турнире контролируют только те тесты, которые проводятся в день прибытия и между пятым и седьмым днями пребывания в стране.

Сегодня, 19 января, Зверев обыграл австралийца Джона Миллмэна со счетом 6:4, 6:4, 6:0. В третьем круге Australian Open немецкий теннисит встретится с Раду Алботом из Молдавии.

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/were-not-getting-tested-zverev-says-more-players-probably-have-covid-19-2022-01-19/
Теннис
Коронавирус
Александр Зверев (теннис)
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