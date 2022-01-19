Зверев: «Нас не тестируют на Australian Open и разрешают делать что хотим»

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал, как на Australian Open следят за эпидемиологической ситуацией.

«Нам разрешают ходить куда-то есть, разрешают делать что хотим, поэтому естественно, что больше людей заражается ковидом, — цитирует теннисиста Reuters. — Я думаю, довольно многие с ним приехали. Думаю, сейчас он у довольно многих игроков. Нас не тестируют, а если бы нас тестировали, то, наверное, было бы больше положительных результатов, чем сейчас».

Сообщается, что игроки должны ежедневно самостоятельно делать экспресс-тесты на антигены, а на турнире контролируют только те тесты, которые проводятся в день прибытия и между пятым и седьмым днями пребывания в стране.

Сегодня, 19 января, Зверев обыграл австралийца Джона Миллмэна со счетом 6:4, 6:4, 6:0. В третьем круге Australian Open немецкий теннисит встретится с Раду Алботом из Молдавии.