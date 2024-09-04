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Зверев — о поражении в четвертьфинале US Open: «Я не сделал ничего, чтобы заслужить победу»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою неудачную игру в четвертьфинале US Open.

В этой встрече немец уступил американцу Тейлору Фритцу со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7). Следующий соперник 12-й ракетки мира определится в матче Григор Димитров — Фрэнсис Тиафо.

«В какой-то момент я уже не знал, что делать. Я бил по мячу, но попадал в сетку. Несколько ударов, которые я сделал, пролетели — дело в том, что я промахивался примерно на шесть футов, а это были самые обычные удары. Я не знаю. Сейчас у меня просто нет ответов. Нельзя сказать, что Тэйлор не заслужил победу. Нет, он абсолютно заслужил ее. Я ничего у него не отнимаю. Он провел довольно хороший матч. Я не сделал ничего, чтобы заслужить победу», — приводит Sportskeeda слова Зверева.

Лучший результат Зверева на Открытом чемпионате США — выход в финал в 2020-м.

Турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке в 2024 году проходит с 19 августа по 8 сентября на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

Источник: Sportskeeda
Теннис
US Open
Александр Зверев (теннис)
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