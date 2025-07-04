Киз уступила 104-й ракетке мира в третьем круге Уимблдона

Американская теннисистка Мэдисон Киз в третьем круге Уимблдона уступила немке Лауре Зигемунд со счетом 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 30-летней американки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. У 37-летней немки ошибка на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В 1/8 финала 104-я ракетка мира встретится с аргентинкой Соланой Сьеррой, попавшая в основную сетку как лаки-лузер.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Лаура Зигемунд (Германия) — Мэдисон Киз (США, 6) — 6:3, 6:3