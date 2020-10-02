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Зигемунд и Звонарева снялись с матча Roland Garros

19:33
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Немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарева снялись с Roland Garros. Дуэт в матче 2-го круга успел проиграть Николь Меличар и Иге Свентек первый сет, после чего отказался от продолжения борьбы.

В женском парном разряде осталось две представительницы России: Екатерина Александрова (в паре с Оксаной Калашниковой из Грузии) и Вероника Кудерметова (в паре с китаянкой Чжан Шуай).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Николь Меличар/Ига Свентек (США/Польша) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 12) — 6:3 отказ 2-й пары

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/rolandgarros/2020/12/7/

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