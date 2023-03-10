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Сегодня, 05:21

Журова — о кодексе поведения: «Великобритания пытается навязать свои условия, чтобы наши спортсмены сами отказались от Уимблдона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что организаторы Уимблдона кодексом поведения пытаются навязать российским теннисистам условия, чтобы спортсмены сами отказались от турнира.

«Никакого компромисса о постепенном возвращении нашего спорта на мировую арену здесь быть не может. Потому что наши спортсмены ездят на все соревнования, кроме Уимблдона. И Великобритания в данном случае пытается навязать нам свои условия, чтобы наши спортсмены сами отказались от участия. Ведь напрямую отстранить нас они не могут. В прошлый раз они заплатили за это штраф в 1500 фунтов стерлингов. Поэтому они изобрели такую «хитрую» схему: если спортсмены не захотят подписывать «кодекс», то это уже на их совести, а не «мы их не допустили». Интересно, как международная федерация отнесется к этому документу и позволит ли она утвердить этот документ вообще», — цитирует RT Журовe.

В 2023 году Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», пройдет с 3 по 16 июля.

Уимблдонский турнир. Российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения перед стартом Уимблдона
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1121416-zhurova-tennis-uimbldon-kodeks
Теннис
Светлана Журова
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