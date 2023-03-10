Журова — о кодексе поведения: «Великобритания пытается навязать свои условия, чтобы наши спортсмены сами отказались от Уимблдона»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что организаторы Уимблдона кодексом поведения пытаются навязать российским теннисистам условия, чтобы спортсмены сами отказались от турнира.

«Никакого компромисса о постепенном возвращении нашего спорта на мировую арену здесь быть не может. Потому что наши спортсмены ездят на все соревнования, кроме Уимблдона. И Великобритания в данном случае пытается навязать нам свои условия, чтобы наши спортсмены сами отказались от участия. Ведь напрямую отстранить нас они не могут. В прошлый раз они заплатили за это штраф в 1500 фунтов стерлингов. Поэтому они изобрели такую «хитрую» схему: если спортсмены не захотят подписывать «кодекс», то это уже на их совести, а не «мы их не допустили». Интересно, как международная федерация отнесется к этому документу и позволит ли она утвердить этот документ вообще», — цитирует RT Журовe.

В 2023 году Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», пройдет с 3 по 16 июля.