Журова: «Преждевременно обсуждать кодекс поведения на Уимблдоне»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что организаторы Уимблдона потребуют от российских и белорусских теннисистов подписать кодекс поведения.

«Пока сложно сказать, что будет в этом «кодексе». Предполагать пока можно что угодно, особенно основываясь на вводных данных, которые нам известны на данный момент. Мне кажется, это было сделано специально, чтобы мы на это повелись и активно обсуждали, спрашивали наших спортсменов и таким образом сбивали им настрой перед важным турниром. Поэтому преждевременно его обсуждать мы не можем, потому что документа как такового не существует», — приводит RT слова Журовой.

В 2023 году Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», пройдет с 3 по 16 июля.