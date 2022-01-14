Журова прокомментировала ситуацию с Новаком Джоковичем

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась по поводу ситуации с сербским теннисистом, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Мы с вами не видели документы Джоковича. Организаторы таких турниров, спортивные федерации стран должны понимать, что будет требоваться для въезда. Правила иногда меняются чуть ли не за неделю. Как было с США: Байден издал указ, что без прививки заезжать нельзя, а спортсмены уже купили билеты. Наши конькобежцы в итоге приехали позже. Была проведена очень тяжелая работа. Спортсмены не заезжали в страну, пока не получили положительный ответ.

Неизвестно, какие были документы у Новака, раз австралийцы так принципиально подошли к этому вопросу. Но они точно сделали это принципиально, решили продемонстрировать за счет публичной личности, дабы остальным было неповадно. Они будут стоять на своем. Но всем хотелось бы увидеть документы, чтобы понять, что именно нарушал Джокович», — цитирует Журову «Чемпионат».

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба. Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Теннисист должен был быть депортирован еще тогда, однако суд 10 января отменил это решение.

Сегодня, 14 января, стало известно, что виза Джоковича аннулирована во второй раз самоличным решением министра иммиграции Австралии Алекса Хоука. Серб должен быть депортирован из страны и, по всей видимости, не сможет принять участия в Australian Open-2022.