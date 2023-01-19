Журова назвала специальной провокацией поведение украинских зрителей на матче Рублева на Australian Open

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на агрессивное поведение зрителей на матче второго круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Андреем Рублевым и финном Эмилем Руусувуори.

Болельщики с флагом Украины оскорбляли Рублева во время матча.

«Наши болельщики достали флаг, и уже вызывали полицию. Если слышно было на весь стадион, то арбитр должен был вмешаться. Нельзя во время матча болельщикам что-то выкрикивать. Тем более оскорбительного характера. Это неприемлемо. Для болельщиков — это полное бескультурье. Неважно даже, что ты выкрикиваешь. Даже подбадривающее что-то выкрикивать надо аккуратно. Это не футбол. Здесь другая культура боления. У меня есть подозрение, что эти провокации делаются специально. Уимблдон по этой причине и сказал, что не хочет, чтобы русские и белорусские спортсмены участвовали, потому что они не смогут обеспечить необходимую безопасность спортсменам. Обеспечить отсутствие неприятных ситуаций с украинскими болельщики. Когда другие организации и международная федерация не ограничила возможности наших и белорусских спортсменов для участия, украинцы решили, что они будут вести себя так, чтобы спортсменов все равно отстранили. Это какая-то провокация. Чтобы следующие организаторы сказали, что они не готовы допустить наших спортсменов, потому что это уже беспредел. Это специально делается», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу россиянина.