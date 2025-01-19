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Сегодня, 22:15

Журналист Тони Джонс извинился перед Джоковичем за свои слова

Алина Савинова
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Репортер австралийского телеканала Channel 9 Тони Джонс извинился перед сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который обвинил его в оскорбительных и обидных комментариях в свой адрес.

Ранее во время прямого эфира на Открытом чемпионате Австралии журналист в шутку переделывал песни сербских фанатов, которые поддерживали 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема». Он проскандировал: «Новак переоценен. Новак в прошлом. Новак, уходи отсюда». После этого Джокович отказался давать интервью на корте и объявил бойкот телеканалу-вещателю.

«К сожалению, мой вчерашний «юмор» был преподнесен как выпад в адрес Новака. Конечно, это не так. Я шутил с сербскими болельщиками на протяжении всего турнира. И слова в адрес Джоковича были продолжением, по крайней мере, я так думал. Я ни в коем случае не хотел проявить неуважение к Новаку. Приношу свои извинения», — цитирует Джонса Daily Mail.

Репортер добавил, что у него не было намерения оскорбить теннисиста.

Новак Джокович. Скандал на Australian Open: Джокович объявил бойкот телеканалу-вещателю

Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open-2025. На этой стадии он сыграет против испанца Карлоса Алькараса.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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