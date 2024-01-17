Журналист Daily Mail умер на Открытом чемпионате Австралии

Спортивный журналист британского таблоида Daily Mail Майк Диксон скончался в возрасте 59 лет во время Открытого чемпионата Австралии-2024.

Отмечается, что мужчина потерял сознание, и его не удалось спасти. Он не дожил всего несколько дней до своего 60-летия, которое отмечал бы 27 января.

«Мы с сожалением сообщаем, что наш замечательный муж и папа Майк потерял сознание и умер во время пребывания в Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии. На протяжении 38 лет он жил своей мечтой, освещая спорт по всему миру. Он был поистине великим человеком, и нам будет его ужасно не хватать», — приводит Daily Mail слова супруги Диксона Люси.

За свою карьеру Диксон освещал 30 различных видов спорта почти в 50 странах. Он работал в области журналистики на протяжении 38 лет.