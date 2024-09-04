Жиль Сервара сравнил теннисиста Медведева с Сальвадором Дали

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал о подготовке спортсмена к Открытому чемпионату США.

«В первый день я почувствовал, что Даниилу не нравится его теннис, он жаловался. Нам пришлось попробовать что-то еще. Решили, что надо начинать с базы, с нашей «ужасной игры» — это кодовое название между нами. Нам удалось получить точку опоры, благодаря которой мы могли наращивать обороты, минута за минутой, удар за ударом», — приводит L'Equipe слова Сервары.

Также тренер отметил, что игровая манера россиянина напоминает работы испанского живописца Сальвадора Дали.

«Если бы я сравнил Даниила с художником, вы бы ожидали, что он нарисует прямую линию. Но это не про него. Он делает кривые линии, и создается впечатление, что это ни на что не похоже, что это Сальвадор Дали, — добавил Сервара.

Ранее Медведев обыграл португальца Нуну Боржеша (6:0, 6:1, 6:3) и вышел в четвертьфинал US Open-2024. Его следующим соперником станет итальянец Янник Синнер. Матч между спортсменами пройдет в ночь с 4 на 5 сентября.