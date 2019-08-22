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Жеребьевка US Open: Рублев — Циципас, Медведев в 1/4 финала может встретиться с Джоковичем

20:31
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Состоялась жеребьевка US Open в мужском одиночном разряде. В первом раунде россиянин Андрей Рублев встретится с греком Стефаносом Циципасом. Даниил Медведев стартует матчем с представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном. В четвертьфинале Даниил может встретиться с действующим победителем турнира Новаком Джоковичем. Карен Хачанов сразится с Вашеком Поспишилом из Канады.

Соперником Новака станет испанец Роберто Карбальес-Баэна. Рафаэль Надаль встретится с австралийцем Джоном Миллманом. Соперник Роджера Федерера определится по итогам квалификации.

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