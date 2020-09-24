Состоялась жеребьевка Roland Garros-2020 в женском одиночном разряде. В первом круге состоится встреча двух россиянок — Светлана Кузнецова сыграет с Анастасией Павлюченковой.

Из остальных россиянок самую рейтинговую соперницу получила Варвара Грачева — ей предстоит игра с третьей «сеяной» украинкой Элиной Свитолиной.

Анна Калинская (Россия) — Эжени Бушар (Канада, WC)

Светлана Кузнецова (Россия, 28) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

Элина Свитолина (Украина, 3) — Варвара Грачева (Россия)

Анна Блинкова (Россия) — победитель квалификации

Мэддисон Инглис (Австралия) — Екатерина Александрова (Россия)

Маргарита Гаспарян (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 16)

Дарья Касаткина (Россия) — Хармони Тан (Франция)

Людмила Самсонова (Россия) — София Кенин (США, 4)

Полин Пармантье (Франция, WC) — Вероника Кудерметова (Россия)

Слоан Стивенс (США, 29) — Виталия Дьяченко (Россия)