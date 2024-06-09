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Паолини: «Сейчас моя цель — сохранить этот уровень и еще раз сыграть со Свентек»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянская теннисистка Жасмин Паолини после финала «Ролан Гаррос» рассказала о своей следующей мечте. В матче за титул она проиграла польке Иге Свентек (2:6, 1:6).

«Мне кажется, сейчас моя цель — постараться сохранить этот уровень и, скажем, еще раз сыграть с Игой. Не знаю где. Может, во втором круге, может, в первом. Не имеет значения. Матчи против нее помогают мне добавить что-то в свою игру. Играть с ней сложно, но в то же время я могу понять, что должна улучшить. Поэтому я наслаждаюсь моментом», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Для 28-летней итальянки это был первый финал «Большого шлема» в карьере. До этого она ни разу не проходила на «Ролан Гаррос» дальше второго круга. С понедельника Паолини станет седьмой ракеткой мира — наивысшая позиция в карьере.

Теннис
Ролан Гаррос
Ясмин Паолини
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