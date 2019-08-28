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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

«Жалко, что мы встретились в первом круге». Соболенко — о победе над Азаренко

13:37
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Белоруска Арина Соболенко,переигравшая соотечественницу Викторию Азаренко в первом круге турнира US Open, выразила сожаление по поводу того, что они встретились на ранней стадии турнира.

— Я не ожидала от Виктории такой агрессивной игры, — сказала в интервью Eurosport Азаренко. — Для нас обеих это принципиальный матч, вне зависимости от того, против кого бы мы играли. — Жалко, что мы встретили уже в первом круге.

Путинцева? Хорошо двигается и борется до конца. Жду также непростого матча.

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