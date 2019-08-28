Белоруска Арина Соболенко,переигравшая соотечественницу Викторию Азаренко в первом круге турнира US Open, выразила сожаление по поводу того, что они встретились на ранней стадии турнира.

— Я не ожидала от Виктории такой агрессивной игры, — сказала в интервью Eurosport Азаренко. — Для нас обеих это принципиальный матч, вне зависимости от того, против кого бы мы играли. — Жалко, что мы встретили уже в первом круге.

Путинцева? Хорошо двигается и борется до конца. Жду также непростого матча.