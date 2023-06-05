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Сегодня, 13:25

Жабер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла американку Бернарду Перу в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты.

7-я ракетка мира Жабер 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 9. На счету 36-й ракетки мира Перу ни одного эйса, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В 1/4 финала Жабер встретится с победительницей матча Сара Соррибес Тормо (Испания) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Жабер впервые вышла в 1/4 «Ролан Гаррос». Всего туниска пятый раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Ранее она это доходила до этой стадии на Australian Open в 2020-м, на US Open-2022 и на последних двух Уимблдонах.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Онс Жабер (Тунис, 7) — Бернарда Пера (США) — 6:3, 6:1

Теннис
Roland Garros
Онс Жабер
4
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