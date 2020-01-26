Жабер в 1/8 финала Australian Open обыграла обидчицу Серены Уильямс
09:12
Представительница Туниса Онс Жабер в матче четвертого круга Australian Open победила китаянку Ван Цян — 7:6 (7:4), 6:1. В прошлом раунде китаянка обыграла американку Серену Уильямс.
За право выйти в полуфинал Жабер сразится с американкой Софией Кенин.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Онс Жабер (Тунис) — Ван Цян (Китай, 27) — 7:6 (7:4), 6:1
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