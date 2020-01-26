Жабер в 1/8 финала Australian Open обыграла обидчицу Серены Уильямс

Представительница Туниса Онс Жабер в матче четвертого круга Australian Open победила китаянку Ван Цян — 7:6 (7:4), 6:1. В прошлом раунде китаянка обыграла американку Серену Уильямс.

За право выйти в полуфинал Жабер сразится с американкой Софией Кенин.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Онс Жабер (Тунис) — Ван Цян (Китай, 27) — 7:6 (7:4), 6:1